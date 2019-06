De Deen Jakob Fuglsang is de kopman van het Kazachse Astana voor de Ronde van Frankrijk (6-28 juli). Hij krijgt een stevige selectie rond zich.

De Spanjaard Pello Bilbao, winnaar van twee ritten in de laatste Giro, moet Fuglsang bergop bijstaan. De Deen Magnus Cort en de Spanjaarden Omar Fraile en Luis Leon Sanchez zijn allemaal ex-ritwinnaars in de Tour.

De Canadees Hugo Houle, de Spanjaard Gorka Izagirre en de Kazach Alexey Lutsenko vervolledigen het achttal. Fuglsang (33) won dit voorjaar de Ruta del Sol, Luik-Bastenaken-Luik en de Dauphiné. Zijn beste klassement in de Tour is een zevende plaats in 2013.

De Tour begint op 6 juli in Brussel.