Terug van weggeweest: de skateschoen uit de jaren 90

Wie opgroeide in de jaren negentig zag al Buffalo’s opnieuw hun intrede doen en nu zijn ook de skateschoenen van Globe terug van weggeweest.

Was je jong in de jaren negentig, dan is de kans groot dat je ofwel met Buffalo’s ofwel met skateschoenen rondliep. In die laatste categorie waren merken als onder meer DC, Etnies en Globe bijzonder populair. Om je outfit helemaal af te maken droeg je daarboven ook nog eens een wijde broek en een oversized trui.

Als je liever niet wordt herinnerd aan die modeblunders uit je jeugd, dan hebben we slecht nieuws voor jou. Nadat eerder al Buffalo’s een comeback maakten, is nu ook Globe terug. Het lanceerde opnieuw het model CT-IV. Bovendien wordt de schoen - zij het in pastelkleuren - verkocht in hippe winkels zoals de Parijse concepstore Nous. Zou jij er opnieuw mee rondlopen?