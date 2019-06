Matchfixingzaak kan eindelijk voor het BAS komen: derde wraking van voorzitter afgewezen

Het wrakingsverzoek van de supporters van KV Mechelen tegen BAS-voorzitter Marc Boes is ongegrond verklaard. Dat wil zeggen dat de beroepsprocedure van de club tegen zijn veroordeling in het matchfixingdossier donderdagochtend gewoon van start kan gaan.

Voor het Belgische Arbitragehof voor de Sport was de aanstelling van een voorzitter die uitspraak moet doen over het beroep van KV Mechelen tegen de uitspraak in de matchfixingzaak een hels karwei. Zowel de eerste voorzitter, Herman Huygens, als zijn opvolger, Philippe Verbiest, werden allebei onderwerp van een wrakingsverzoek.

Ook tegen Marc Boes, de derde voorzitter al in de zaak, werd een wrakingsverzoek ingediend. Dat werd nu echter ongegrond verklaard door een arbitragecollege. Zij kunnen zich niet van de indruk ontdoen dat het om vertragingsmechanismen gaat.

Dat wil zeggen dat het BAS vanaf donderdagochtend het beroep van KV Mechelen tegen zijn veroordeling in de matchfixingzaak kan beoordelen. Om 10 uur staat een inleidende zitting op het programma, volgende week maandag 1 juli en dinsdag 2 juli zal er gepleit worden. Boes zal daarbij geflankeerd worden door twee andere arbiters.

Daarmee lijkt een procedureslag voorlopig van de baan, al kan KV Mechelen als het zich niet neerlegt bij het vonnis van het BAS nog altijd naar de burgerlijke rechterbank stappen.

KV Mechelen werd begin deze maand door de Geschillencommissie Hoger Beroep veroordeeld tot degradatie naar 1B en puntenaftrek wegens matchfixing. Malinwa ging echter in beroep tegen het vonnis, waardoor het BAS nu uitsluitsel moet brengen.