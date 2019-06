Genkenaar met invaliditeitsuitkering krijgt werkstraf: “Werken gaat wel hoor”

Genk -

Een 46-jarige Genkenaar werd woensdag voor de correctionele rechtbank in Tongeren veroordeeld tot een werkstraf van 150 uren en een geldboete van 800 euro omdat hij bij de bakker en in de Aldi betaalde met valse briefjes van vijftig euro. De man geniet van een invaliditeitsuitkering van 1.800 euro per maand. “Maar werken gaat wel, hoor”, zo klonk het.