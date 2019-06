Europaschool sluit het jaar af met een magisch schoolfeest

Kolderbos

Genk - De Europaschool heeft het schooljaar afgesloten met een magisch schoolfeest.

Het was een echte zomerdag met veel zon, maar onze diepvriezer was gelukkig goed gevuld met ijsjes. Er kwamen heel wat mensen opdagen die kozen voor een plekje in de zon of net de schaduw opzochten.

De kinderen zagen er allemaal schitterend uit en brachten een dansje rond het thema magie. De leerkrachten gingen van start met een openingsnummer waarna de kinderen mochten meedansen op het podium. Tijdens de pauze was er een tombola en enkele gelukkigen gingen met een leuke prijs naar huis.

Voor ons volgende schoolfeest zijn alle mensen van de wijk weer welkom. We zullen met een nieuw thema uitpakken en met heel wat leuke dansjes en lekkere hapjes. Maar eerst een verdiende vakantie met nog meer zomerweer in het verschiet.