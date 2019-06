Morgen BK tijdrijden: lees hier wanneer de favorieten rijden (en alle andere info)

Nooit eerder werd met zoveel belangstelling uitgekeken naar het BK tijdrijden. Niet minder dan zes renners achten zich niet kansloos en het zijn niet de eerste de besten die zich winstkansen toedichten.

De hoogconjunctuur van het Belgische tijdrijden neemt tegenwoordig ongeziene proporties aan. Yves Lampaert (Deceuninck - Quick Step) won afgelopen weekend de individuele tijdrit in de Ronde van Zwitserland, Wout van Aert deed een week eerder hetzelfde in Le Critérium du Dauphiné. In maart won Victor Campenaerts al de afsluitende tijdrit in Tirreno-Adriatico. Drie individuele tijdritten op het niveau van de World Tour, nooit eerder scoorden we zo sterk in deze discipline. Campenaerts is bovendien regerend Europees kampioen, werelduurrecordhouder en het nummer drie van het WK vorig jaar in Oostenrijk. Daar komen nog bij: Remco Evenepoel, regerend wereldkampioen tijdrijden bij de juniores en in de Ronde van België al bijna de evenknie van Campenaerts en Tim Wellens in de race tegen de klok. Die Tim Wellens staat in Middelkerke ook aan de start en ligt gebrand op een sterke prestatie. En dan is er nog Thomas De Gendt, de onvoorspelbaarheid zelve als het op tijdrijden aankomt maar mits een goede dag altijd wereldtop.

Wie we nog vergeten: Brent Van Moer, regerend vice-wereldkampioen in de discipline bij de beloften en eerder dit seizoen al Belgisch kampioen geworden bij… de beloften. Nathan Van Hooydonck, enorm goed op dreef in de Ronde van België, is ook te duchten, net als Senne Leysen, twee jaar geleden nog top tien op het beloften-WK. Kortom, kanshebbers bij de vleet en dat garandeert nu al het meest spectaculaire BK tijdrijden uit de moderne wielergeschiedenis.

De starturen:

15u06 BOUCHER David

15u08 VERWILST Aaron

15u10 DEVRIENDT Tom

15u12 DEWULF Stan

15u14 RICKAERT Jonas

15u16 SEYE Guillaume

15u59 DEPREZ Tuur

16u01 VAN MOER Brent

16u03 GHYS Robbe

16u05 MARCHAND Gianni

16u07 PEYSKENS Dimitri

16u09 JANSSENS Jimmy

16u11 DEGAND Thomas

16u54 WEEMAES Sasha

16u56 LEYSEN Senne

16u58 FRISON Frederik

17u00 VAN KEIRSBULCK Guillaume

17u02 VERMOTE Julien

17u04 WELLENS Tim

17u06 DEVOLDER Stijn

17u52 VAN HOOYDONCK Nathan

17u:54 EVENEPOEL Remco

17u56 AERTS Toon

17u58 VAN AERT Wout

18u00 DE GENDT Thomas

18u02 LAMPAERT Yves

18u04 CAMPENAERTS Victor

Andere info

Uiteraard komen niet enkel de profs aan bod. Om 12u30 beginnen de elites zonder contract mannen aan hun BK, vanaf 13u50 gaan de dames-elite op zoek naar de opvolgster van Ann-Sophie Duyck.

Het parcours is dertien kilometer lang en loopt via Westendelaan (start/aankomst) - Heirweg - Loviestraat - Ooststraat - Schuddebeurzeweg - Bamburgstraat - Lombardsijdelaan terug naar de Westendelaan. Eén ronde is dertien kilometer. Elite zonder contract en de dames leggen twee rondes af, de mannen-profs moeten drie rondjes afleggen, goed voor een afstand van 39 kilometer.

De beste plaatsen om te kijken, dixit de organisatoren:

* Lombardsijde: ter hoogte van de kerk - “Scherpe bocht in het centrum van het gezellige dorpsplein van Lombardsijde”.

* Westende: marktplein - “gezellig marktplein met zicht op de laatste rechte lijn naar de finish”.

* Middelkerke: Grand Casino / sporthotel - “Groot scherm met livebeelden en tussentijden. Vlak aan de aankomst”

* Middelkerke: Parking IJzerlaan - “Zicht op de start en samenkomst van alle ploegwagens en bussen”.

Wie het kampioenschap van thuis uit wil volgen, zal moeten zoeken. Motomedia neemt alvast de wedstrijd op en de stream is te bekijken op de kanalen van de KBWB en van Motomedia. VRT overweegt nog steeds of het in extremis nog live op hun site of op televisie kan maar daarover bestaat tot nu toe geen duidelijkheid.