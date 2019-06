BuSO Ter Engelen gaat op sportieve tweedaagse

Maaseik - Na de sportieve week van 17 tot en met 21 juni zijn we met de hele school op tweedaagse geweest. Een hele onderneming, maar met een enthousiast personeelsteam en heel gemotiveerde leerlingen is dit een schitterende tweedaagse geworden.

Op maandag zijn we met z’n allen vertrokken voor een wandeltocht van 18,5 kilometer richting de kampplaats in het Zavelbos in Opoeteren. Een fotozoektocht die ons door de mooie bossen van Maaseik leidde tot aan de kampplaats. Op verschillende stopplaatsen dienden er opdrachten uitgevoerd te worden en werden we voorzien van fris water.

Moe maar voldaan op de kampplaats aangekomen, was er de tijd om met water te spelen en te relaxen, welverdiende rust na zo’n wandeling.

De avond werd opgevrolijkt door een muzikaal optreden van Luk Neyens, zoals het hoort op “kamp”. Tussendoor hebben we ook nog genoten van een heerlijke spaghetti, bereid door de leerkrachten.

Na een te korte nacht voor sommigen zijn we op dinsdag gaan zwemmen in de Wouterbron. Om vervolgens terug te keren naar school.

De tweedaagse van BuSO Ter Engelen was een heel groot succes. De leerlingen hebben grenzen verlegd en bewezen dat ze veel in hun mars hebben. Dit alles zou natuurlijk niet mogelijk geweest zijn, mocht BuSO Ter Engelen niet over zo’n enthousiast personeelsteam beschikken.