Mysterieuze ‘menselijke gedaante’ vliegt door de lucht: “Is dat Jezus?”

Een man uit de Amerikaanse staat Californië kon zijn ogen niet geloven en toverde snel zijn smartphone tevoorschijn toen hij een bizarre “menselijke gedaante” zag vliegen. De schim ging op en neer, om uiteindelijk volledig achter een boom te verdwijnen. Pablo Morales die de beelden maakte en met ongeloof stond te kijken, had onmiddellijk een theorie klaar: “Is dat Jezus Christus?”

Het is nog steeds onbekend wat de “menselijke, vliegende gedaante” precies was. Pittig detail: Morales woont vlakbij de luchthaven Bob Hope in Burbank, waar het ten strengste verboden is om drones om andere vliegende objecten te laten opstijgen.