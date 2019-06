Kate Middleton neemt een nieuwe taak over van de Queen

Het takenpakket van Queen Elizabeth is enorm groot en nu ze 93 jaar oud is, besteedt ze daar steeds meer van uit aan de rest van de koninklijke familie. Zo wordt Kate Middleton voortaan beschermheer van de Royal Photographic Society.

Queen Elizabeth heeft, na 67 jaar die functie te hebben vervuld, haar taak als beschermheer van de Royal Photographic Society overgedragen aan Kate Middelton, haar schoonkleindochter. Dat maakte het paleis zelf bekend.

Dat daarvoor aan de Duchess of Cambridge werd gedacht, is geen toeval. Kate studeerde namelijk kunstgeschiedenis aan de University of St Andrews en staat erom bekend een enorme passie voor fotografie te hebben. Zo zijn de officiële portretten van haar gezin vaak van haar hand.

Ze zal nu in de voetsporen treden van Elizabeth, maar ook haar voorgangers Queen Victoria en prins Albert. De Royal Photographic Society, die werd opgericht in 1853, is een van de grootste fotoverenigingen ter wereld en telt 11.000 leden.