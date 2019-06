Geslaagde autowijding in Hoevenzavel

Hoevenzavel

Genk - In de kerk van Hoevenzavel, Sint-Jozef Werkman (Genk-Noord), vond afgelopen weekend de traditionele autowijding plaats.

Ieder jaar wordt aan de kerk van Hoevenzavel een autowijding gehouden ter ere van de Heilige Kristoffel. Sint-Kristoffel is de beschermheilige van alle weggebruikers of reizigers. Deze traditie werd in Hoevenzavel in de jaren vijftig opgestart, tot op de dag van vandaag.

Met een 60-tal voertuigen valt het toch op dat er momenteel terug meer voertuigen deelnemen dan de afgelopen jaren. Vooral vanuit traditie, al is het natuurlijk een goede zaak dat met deze verering van Sint-Christoffel, er ook extra aandacht komt voor een veiliger verkeer op onze drukke wegen.