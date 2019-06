Mode Is de mooiste catwalkshow van het seizoen al gelopen? Jacquemus verbluft in lavendelveld

De grote modehuizen spenderen doorgaans enorme budgetten aan een wauw-locatie voor hun catwalkshow. Ontwerper Simon Porte Jacquemus doet dat niet en wint toch de prijs voor meest originele locatie van het jaar. De Franse designer, die duidelijk niet om een stunt verlegen zit, vierde de tiende verjaardag van zijn modelabel immers met een catwalkshow middenin een lavendelveld in de buurt van Aix-en-Provence, waar voor de gelegenheid een fluoroze loper was uitgerold. En of dat mooie plaatsjes opleverde.