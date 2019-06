Kylie Jenner denkt eraan om haar make-uplijn te verkopen en zo nog rijker te worden

Kylie Jenner was al officieel de jongste selfmade miljardair en de kans bestaat dat haar fortuin nog flink wordt aangedikt. De realityster overweegt namelijk om haar make-uplijn Kylie Cosmetics te verkopen. Er zou zelfs al een concreet voorstel op tafel liggen, meldt WWD.

Forbes riep Kylie Jenner dit jaar uit tot de jongste selfmade miljardair ooit. Haar fortuin heeft ze vooral te danken aan Kylie Cosmetics, het make-upmerk dat ze in 2015 oprichtte. Dat is vandaag 796 miljoen euro waard. Maar Kylie zou volgens modevakblad WWD al een tijdje aan het zoeken zijn naar een bedrijf dat Kylie Cosmetics (gedeeltelijk) wil overkopen.

Er lijkt alvast een grote kandidaat te zijn: Coty Inc. Die multinational heeft onder meer al Wella, Rimmel, CoverGirl, Max Factor en Bourjois in de portefeuille zitten. Het zou naar verluidt zo’n 530 miljoen euro veil hebben voor 51 procent van de aandelen. Kylie zou dan de overige 49 behouden zodat ze voor een groot deel de touwtjes in handen blijft houden.

Noch Coty Inc., noch Kylie heeft al op die geruchten willen reageren, maar het doorgaans welingelichte WWD beweert dat de deal wel eens sneller dan verwacht rond zou kunnen zijn.