De hitte maakt ons boos en bronstig

We zijn moe. Doodmoe zelfs, maar in slaap vallen lukt niet. De slaapkamer is té warm. Toch is het belangrijk om uitgerust aan een nieuwe dag te beginnen. “Als we slapen, vindt in ons brein een grote opkuisbeurt van afvalstoffen plaats. Denk maar aan het fijnstof dat we doorheen de dag inademen. Die schadelijke stoffen worden tijdens onze nachtrust via de bloedvaten afgevoerd. Het is een noodzakelijk proces”, zegt stressarts Luc Swinnen. “Maar als we niet goed of veel te weinig slapen, door de warmte of andere redenen, krijgen onze hersenen minder ruimte om te recupereren. Dat kan ertoe leiden dat we prikkelbaar worden.”

Het verklaart ook waarom de loden hitte extra zwaar is voor wie het al lastig heeft. “Mensen met veel stress, een burn-out, een depressie, een slaaptekort, noem maar op ... Die zitten al in een moeilijke situatie. Als ze dan ook nog eens minder slapen door de warmte, wordt het een echte lijdensweg.” Een powernap is volgens Swinnen geen overbodige luxe tijdens warme dagen. “Het geeft ons brein weer wat ruimte en extra energie om de warmte te trotseren.”