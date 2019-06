Zutendaal“Wij zijn de eerste generatie die aan onze jeugd moet vragen hoe de toekomst van onze eigen vrije beroepen er zal uitzien. Voorheen legde de oudere generatie aan de jongeren uit wat ze dienden te doen om hun beroep naar behoren uit te oefenen. Dat is voorbij. De Erasmus-generatie is een generatie van wereldburgers geworden. Mijn pas afgestudeerde stagiairs beschouwen de wereld als hun achtertuin. Voeding komt in bruine dozen met het recept aan huis geleverd. De postbode brengt de keuze van schoenen en neemt de overschot weer mee. De interesse bij de jongeren in een huis met een tuin is volledig gewijzigd. Zij vragen andere woonvormen.” Dat zegt architect Hubert Bijnens (61) uit Zutendaal, eind jaren 90 zeer actief als voorzitter van de Limburgse architecten, vandaag lid van het nationaal directiecomité van de Federatie van Vrije Beroepen en passioneel begaan met de toekomst van deze zelfstandigen.