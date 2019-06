Iedereen is gesmolten. Niet alleen omdat er 70 journalisten en 12 cameraploegen in een mooie, snikhete tent werden gestoken, maar ook omdat Vincent Kompany (32) indruk maakte bij zijn intrede op Anderlecht. Goedlachs, bloedeerlijk, maar toch vol vertrouwen. ‘Vince The Prince’ is nu ‘King Kompany’. “Speler-manager? Ach, dat ben ik al heel mijn leven.”