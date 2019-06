STVV oefent vanavond op het veld van Thes Sport en opnieuw krijgen de jonkies van coach Brys de kans om zich in de kijker te spelen. Naast nieuwkomers Baltic en Troonbeeckx treden elf beloften aan. Mogelijk debuteren enkelen dit seizoen op het hoogste niveau. Nelson Balongo bijvoorbeeld? Hij scoorde in Herk twee keer. “Balongo is een speler waar we zeker naar uitkijken”, aldus beloftencoach Nicky Hayen. “Die jongens hebben allemaal kwaliteiten, maar moeten nog stappen zetten.”