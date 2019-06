Rouches raken het niet eens met Inter over Vanheusden

Het lijkt er steeds meer op dat Zinho Vanheusden niet naar Standard trekt. De Rouches raken het maar niet eens met Inter Milaan over de transfervoorwaarden van de 19-jarige Hasselaar. Na het afhaken van Southampton is Sassuolo de belangrijkste gegadigde om Vanheusden in te lijven.