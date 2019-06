Kurink HC pakt in Spanje Europese titel 50+

Kurink HC heeft op de Evricup in het Spaanse Girona de Europese titel in het rollerhockey (+50) veroverd. De Hasselaren veroverden het goud na winst in de finale tegen de Spaanse titelhouder Voltrega met 5-4. “45 jaar aan automatismen hebben eindelijk hun vruchten afgeworpen”, glimlacht speler Marc Caluwaerts.