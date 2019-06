Aanhouding van negen verdachten in grootschalig drugsdossier bevestigd

Hasselt - De raadkamer in Hasselt heeft dinsdag de aanhouding van negen verdachten bevestigd, die vorige week gearresteerd zijn in een grootschalig onderzoek naar afvaldumpingen en laboratoria voor de aanmaak van synthetische drugs.

Dat maakte Jeroen Swijsen van het parket van Limburg dinsdag bekend. Vorige week woensdag vielen speurders op 24 locaties binnen in België, Nederland en Duitsland. Een Nederlander uit Kinrooi wordt als het kopstuk beschouwd.

In totaal werden 255 politiemensen bij de huiszoekingen ingezet. De speurders van de federale gerechtelijke politie (fgp) Limburg legden een internationale handel van een verdachte in Roemenië van precursoren en chemicaliën bloot. De criminele organisatie voerde de aanmaakstoffen vanuit China naar Roemenië in en regelde de verdere doorvoer ervan via Duitsland naar Nederland en België. De producten waren bedoeld voor synthetische druglabs in de grensstreek.

Het onderzoek naar de organisatie was op gang gekomen na vondsten van afvaldumpingen in Kiewit nabij de Pukkelpopweide, in Hamont en in Genk. Twee maal ging het om een vrachtwagen en eenmaal om een bestelwagen. Aan de Bruinstraat in Zonhoven stootte de fgp eerst op een vrachtwagen met chemicaliën en meteen daarna op een actief synthetisch drugslab in een verlaten boerderij.

Een van de criminele ondernemingen die de producten afnam, was opgebouwd rond verdachte T. Ph. uit Kinrooi. Hij maakte bij zijn criminele activiteiten gebruik van voertuigen van een kompaan H.H., die een bedrijf had in Hasselt. Deze laatste voorzag de organisatie van de nodige hardware.

Uit onderzoek bleek dat de organisatie zich bezighield met drugslabs, maar ook met cannabisplantages en de handel in verdovende middelen. Bij de invallen vorige woensdag werden onder meer in ons land 20.000 euro cash en in Nederland maar liefst 2,4 miljoen euro in beslag genomen. In het onderzoek werden linken duidelijk naar diefstallen van voertuigen in Nederland en zelfs naar een plofkraak in Duitsland.

In ons land ontdekten de speurders vier cannabisplantages en werden vijftien luxevoertuigen in beslag genomen. De criminele bende komt ook in aanmerking voor dumpingen van chemisch afval in het Nederlandse Echt, Sittard, Brunssum, ‘s Hertogenbosch en in het Duitse Eschweiler.