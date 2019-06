Waarom de ‘King of pop’ nauwelijks herdacht wordt

Precies tien jaar geleden overleed Michael Jackson. Toen kwamen kranten pagina’s te kort om over de ‘King of pop’ te schrijven en werd zijn muziek grijsgedraaid op de radio. Vandaag moet je goed zoeken om iets over hem te kunnen lezen of zijn muziek te horen. Een groot verschil met de vele stukken over de op dezelfde dag overleden Yasmine. Allemaal het gevolg van het schandaal rond zijn persoon, zegt professor Musicologie Jeroen D’hoe. “Dat heeft afbreuk gedaan aan zijn reputatie.”