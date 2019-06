Genk -

Genk is een bruisende hiphopstad met een rijke geschiedenis. Op het stadsfestival Genk On Stage wordt die geschiedenis op een voetstuk geplaatst. Zaterdagavond staan zo'n vijftien Genkse hiphop-artiesten van de voorbije twee decenia samen op het podium. Het is een ongezien eerbetoon en betuiging van respect voor elkaar. Onder de naam Goeie Jongens staan MC's als Don Luca en de tien jaar jongere Aria zij aan zij. Een voorsmaakje.