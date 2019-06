Onderhandelingen Bilzen in laatste rechte lijn. Springt Vlaams Belang in de dans?. Video: TV Limburg

Bilzen - In Bilzen zit de coalitievorming in een beslissende fase, alleen is de vraag of de partijen er gaan uitkomen. Johan Sauwens en Bruno Steegen zijn tot elkaar veroordeeld.

Dat staat vast, na het afhaken van N-VA, die een samenwerking met Trots op Bilzen heeft opgeblazen. Een andere coalitie is nu niet meer mogelijk, tenzij het Vlaams Belang mee in het bad wordt getrokken. Het draait vooral om die ene vraag: wie wordt burgemeester van Bilzen, Sauwens of Steegen. En geen van beiden lijkt voor de ander te willen wijken.