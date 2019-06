Koningin Mathilde bezoekt vluchtelingenkamp: “Emotioneel, maar leerrijk voor mijn dochter”

Koningin Mathilde heeft naar aanleiding van haar bezoek aan het vluchtelingenkamp van Kakuma in het noordwesten van Kenia kort de meereizende Belgische pers toegesproken. Het was een emotionele dag voor haar, bekende ze, en een leerrijke ervaring voor haar dochter. Voor de eerste keer is prinses Elisabeth erbij bij een buitenlandse missie. Haar deelname werd tot het laatste moment geheim gehouden.

Na een kleuterschool ‘s morgens, bezochten koningin Mathilde en prinses Elisabeth rond de middag een basisschool. In de Future Primary School van Kalobeyei Village in het Kakumavluchtelingenkamp, krijgen meer dan 5.000 vluchtelingen les. Onderwijsfunctionaris Kevin Otieno legt uit vanwaar ze komen en welke middelen er zijn op deze school: “De meeste kinderen (72%) komen uit Zuid-Soedan, 10% komt uit Burundi, 7% uit Ethiopië. Eén leerkracht heeft soms tot tweehonderd leerlingen in zijn klas. De leerkrachten worden door Unicef gerekruteerd, opgeleid en betaald. De school heeft één lessenaar per elf kinderen, één boek per drie à vier kinderen. Achttien permanente klassen zijn er. Unicef heeft hier ook een keuken gebouwd.”

Toen de bezoeken aan de verschillende leercentra en gastgezinnen afgerond waren, kwam koningin Mathilde even kort terug op de eerste dag van de zending: “We hebben hier in Kakuma gezien dat Unicef veel projecten heeft om echt kwalitatief onderwijs te geven aan kinderen in noodsituaties en zeker ook aan meisjes. Het bezoek aan het opvangcentrum voor kinderen met trauma’s was heel emotioneel. Die kinderen hebben het heel moeilijk gehad. Van sommige kinderen zijn hun ouders gestorven. Zij zijn hier alleen terechtgekomen, sommigen al op vier-, vijfjarige leeftijd. We hebben ook gastgezinnen kunnen bezoeken. Dat vond ik heel bijzonder om in die gastgezinnen te zien wat die moeders doen voor de kinderen die alleen naar hier komen. Het was heel leerrijk voor mij en mijn dochter en een mooi voorbeeld van wat Unicef doet voor de bescherming van de rechten van de kinderen”, aldus de koningin.

De Unicef-zending van koningin Mathilde loopt nog tot donderdagavond.

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: Photo News

Foto: BELGA

Foto: Photo News