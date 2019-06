Bree -

Alsof het in de Japanse tuin in Hasselt, nu de natuur in bloei staat, nog niet mooi genoeg is, is er deze zomer ook kunst te bewonderen. Kunst van het Vedic Art Collectief uit Bree. Het gezelschap van 5 exposeert 37 werken, te midden van de Japanse paviljoenen, waterpartijen en tuinen. De tentoonstelling kreeg de naam ‘Inside’ mee. En heel bijzonder, alle gebruikte materialen zijn recycleerbaar.