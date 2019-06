Het was vandaag de warmste dag van het jaar. In Kleine Brogel steeg het kwik vandaag naar 34,6 graden. Heel wat scholen pasten de traditionele activiteiten tijdens de slotweek van het schooljaar dan ook aan. Zo annuleerde de Stedelijke Basisschool van Tuilt de jaarlijkse sportdag. En het alternatief viel duidelijk bij alle leerlingen in de smaak.