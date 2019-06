Op één na hoogste aantal oproepen voor antigifcentrum in 2018

Het Antigifcentrum kreeg vorig jaar 59.313 oproepen, een stijging met 3,3 procent ten opzichte van 2017 en het op één na hoogste aantal oproepen in de geschiedenis van het centrum. Dit komt neer op gemiddeld 162 oproepen per dag in 2018. Zevenentachtig procent van de oproepen komen na een blootstelling aan een product, 13 procent van de oproepen zijn overwegend vragen voor informatie, aldus het jaarverslag van de koninklijke stichting van openbaar nut.

Bijna de helft van de oproepen heeft te maken met blootstellingen aan geneesmiddelen: therapeutische vergissingen, foutieve dosering, geneesmiddelen in snoepgrage kinderhandjes en kindermondjes of in het bereik van een huisdier.

Bijna een kwart van de oproepen slaat op chemische producten, waaronder schoonmaak- en huishoudproducten. In de categorie van schoonmaakproducten zijn er vaak blootstellingen aan hypochloriet, wanneer bijvoorbeeld javel met een zuur product wordt gemengd. In 2018 waren er 1.043 blootstellingen aan hypochloriet bij volwassenen en 378 bij kinderen.

10 procent

Bijtende producten, in het bijzonder ontstoppers, zijn gevaarlijke middelen omdat ze brandwonden veroorzaken. Het Antigifcentrum kreeg vorig jaar 1.222 oproepen voor ongevallen met deze producten. Dat zijn bijna 10 procent meer oproepen dan in 2017.

Kleinere categorieën van oproepen, die daarom niet minder aandacht krijgen van de artsen en apothekers die de oproepen beantwoorden, zijn voor cosmetica, voeding en tabak (15 procent), planten en paddenstoelen (6 procent) en pesticiden (5 procent).

De meeste oproepen (55,1 procent) gebeuren in het Frans, en 43,6 percent in het Nederlands. Ook uit Spanje (8), Italië, Marokko en de VS (telkens 2) werden oproepen genoteerd.