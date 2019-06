Meest uniek mountainbike-parcours opent in Kattevennen

Genk -

In het recreatieoord Kattevennen is dinsdag in de vooravond een professioneel Mountainbike-parcours geopend. Het bestaat uit een Cross Country Mountainbike-park van 4 kilometer, een behendigheidsparcours van 800 meter en een pumptrack in asfalt van 240 meter. Het gaat om een initiatief van Sport Vlaanderen en is in deze vorm het meest unieke parcours van het land.