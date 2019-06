Elise Mertens klopt in Eastbourne Roland Garros-finaliste Vondrousova (maar maakt het zelf nog spannend)

Elise Mertens (WTA-21) heeft zich dinsdag voor de achtste finales van het WTA-toernooi in Eastbourne (684.080 euro) geplaatst. De 23-jarige Limburgse won in de tweede ronde in 2 uur en 16 minuten met 6-1, 5-7 en 6-2 van de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA-16), eerder deze maand finaliste op Roland Garros.