Diepenbeek -

Het gemeente- en OCMW-personeel van de gemeente Diepenbeek is dinsdagnamiddag door het bestuur getrakteerd op een ijsje. “Het is onwaarschijnlijk warm en we willen zo, namens het schepencollege, ons respect voor onze mensen en hun werk tonen”, zegt burgemeester Rik Kriekels (N-VA). “Vooral de mensen die de hele dag buiten aan de slag zijn, moeten voldoende drinken en af en toe een ijsje kan zeker geen kwaad.”