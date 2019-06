Man die veroordeeld werd voor schietpartij opnieuw voor rechter voor dealen van drugs

Tongeren / Genk - Een 20-jarige man uit Genk die vorige maand veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van elf jaar, moet mogelijk twintig maanden langer in de gevangenis blijven omdat hij betrapt werd op het dealen van drugs. Daarnaast vraagt het openbaar ministerie dat de Tongerse strafrechter hem een boete van 8.000 euro oplegt.

De Genkenaar was samen met twee andere mannen betrokken bij de schietpartij op 11 december 2017 in Genk. De mannen reden toen drie mannen klem in Genk. De drie mannen sprongen uit de Chevrolet en één van hen schoot met een handvuurwapen op de inzittenden van de vastgereden Golf. Eén van de passagiers kreeg drie kogels in zijn bovenlichaam. Voor deze schietpartij sprak de correctionele rechtbank van Tongeren vorige maand gevangenisstraffen van vijf tot dertien jaar uit. Tegen dit vonnis ging de drugsdealer in beroep.

De man zat tijdens het strafonderzoek naar de schietpartij enkele maanden in voorhechtenis. Toen hij in december vorig jaar vrij kwam, stuurde hij zijn voormalige klanten een sms-bericht dat hij terug actief was als dealer. Toen hij samen met een tweede man op 10 januari in de wijk Kolderbos rondliep, sloeg hij op de vlucht toen enkele agenten hem wilden controleren. Uiteindelijk werd hij opgepakt en vonden de agenten de weggegooide gsm met de verstuurde berichten en een zakje cannabis terug in een bosje in de buurt.

Tijdens zijn verhoor ontkende hij dat de gsm van hem was. De onderzoeksrechter wilde dat de politiezone CARMA dit onderzocht en liet de man in afwachting van de resultaten van dat onderzoek wachten op het politiebureel. Tijdens een onbewaakt moment liep de twintiger het politiebureau uit en zette hij het op een lopen. Enkele uren later kwam hij zichzelf spontaan aangeven.

Verschillende afnemers verklaarden dat ze drugs bij hem kochten en dat die ook verschillende van zijn klanten inzette om nieuwe klanten te zoeken. Dat zou hij onder meer ook gedaan hebben met een 52-jarige vrouw die haar appartement ter beschikking zou hebben gesteld aan de twintiger. Zij ontkende dat ze iets met de drughandel te maken had en vroeg de vrijspraak. Het openbaar ministerie gelooft haar niet en vroeg voor haar een gevangenisstraf van twaalf maanden en een boete van 8.000 euro.

Vonnis op 18 juli.