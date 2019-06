Echte ‘Ferry Bouman’ geeft zich aan bij de politie

De Nederlandse drugsbaron Janus Van W.(57), de man op wie het personage Ferry Bouman uit de reeks ‘Undercover’ is geïnspireerd, heeft zich maandag aangegeven bij de politie in Eindhoven. Janus Van W., waarvan werd gedacht dat hij zich schuilhield in Zuid-Afrika, stelde zichzelf voor met de woorden: “Ik ben Ferry Bouman.”

Janus Van W., werd in 2011 in ons land veroordeeld tot tien jaar celstraf voor de grootschalige handel in cocaïne, amfetamines, xtc en hasj. De Nederlandse topcrimineel, die in Lommel op camping Parelstrand ...