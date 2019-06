Roemenen krijgen tot 15 maanden cel voor koperdiefstallen

Twee Roemenen kregen dinsdag voor de Tongerse correctionele rechtbank celstraffen van twaalf en vijftien maanden, beiden met een gedeeltelijk uitstel, voor koperdiefstallen in Genk en Dilsen-Stokkem. Tijdens de tweede diefstal ging het alarm af waardoor ze konden gearresteerd worden. Elk moeten ze een geldboete van 800 euro betalen.

De twee Roemenen, die als daklozen in Anderlecht op straat leven, braken op 11 en 12 februari binnen bij twee metaalverwerkingsbedrijven in Genk en Dilsen-Stokkem door over de omheining van het bedrijventerrein ...