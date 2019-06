Ex-bondscoach Georges Leekens ondervraagd in ‘Schone Handen’

Ex-bondscoach Georges Leekens (70) is vanmorgen twee uur lang ondervraagd op het politiekantoor in Hasselt over zijn mogelijke betrokkenheid in ‘Schone Handen’. De gewezen trainer zou onder meer vragen hebben gekregen over zijn band met Dejan Veljkovic, de spelersmakelaar die spijtoptant is geworden. Leekens en Veljkovic werkten samen bij Lokeren.

Leekens is al de tweede ex-trainer van Lokeren die ondervraagd wordt in het dossier Schone Handen. Eerder werd Peter Maes ondervraagd over het zwart geld dat hij via constructies van zijn makelaar Dejan Veljkovic had verdiend.

Georges Leekens was in zijn 35-jarige trainerscarrière op drie verschillende momenten trainer van Lokeren. In de tweede en derde periode werkte hij nauw samen met Dejan Veljkovic, de Servisch-Belgische spelersmakelaar die als spilfiguur in de zaak-Schone Handen wordt beschouwd. Veljkovic zou Leekens ook aan een lucratieve baan in het Saudische Al-Hilal hebben geholpen.

Om 8 uur vanochtend werd Georges Leekens in het politiekantoor in Hasselt verwacht. Rond 10 uur verliet hij samen met twee raadslieden het gebouw. De Limburgse trainer is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.

De advocaat van Leekens, Peter Snauwaert, benadrukt dat Leekens het gerechtsgebouw verliet als een vrij man.