Geblesseerde Nafi Thiam ondergaat deze week enkele onderzoeken aan haar geblesseerde elleboog

Nafi Thiam zal deze week enkele onderzoeken ondergaan nadat ze de door haar gewonnen zevenkamp van Talence zondag verliet met een elleboogblessure. Dat heeft haar management dinsdag laten weten.

“Nafi zal in de loop van deze week de nodige onderzoeken laten uitvoeren en vervolgens, na de gebruikelijke rustperiode naar aanleiding van haar deelname in Talence, de trainingen ter voorbereiding van het WK in Doha verderzetten”, zo klinkt het in een persbericht. “Nafi zal een update geven aan de pers vóór het WK in Doha zodat ze in alle rust haar voorbereidingen kan verder zetten. Voordien zal Nafi en/of Nafi’s entourage niet communiceren over haar elleboog.”

Het hele weekend had Thiam in Talence een nagenoeg perfecte zevenkamp afgewerkt en liep ze zelfs steeds verder weg van het Europees record van de Zweedse Karolina Klüft (7.032 punten), tot ze zich bij het speerwerpen bezeerde aan de rechterelleboog. Ze bleef steken op 47m25 en een topscore was plots onmogelijk. Toch won ze de zevenkamp met 6.819 punten, een beste wereldjaarprestatie en de op één na hoogste score uit haar carrière.

“Meer dan met de punten die ik misliep, zit ik in met de pijn aan mijn elleboog”, zei de olympische, wereld- en Europese kampioene zondag. “Dat baart me toch wat zorgen. Ik had wel overlegd met de dokter vooraf, en hij heeft me groen licht gegeven, maar ik moet vaststellen dat ik mijn elleboog niet meer kan bewegen. Dan weet je dat het ernstig is.” (belga)