Belgische mode in Parijs: deze trends mogen we verwachten

De mannenmodeweek in Parijs, waar traditioneel heel wat Belgen hun creaties tonen, zit erop en dus kan een overzicht gemaakt worden van welke trends we volgend jaar in de lente en zomer zullen zien opduiken.

Ann Demeulemeester

Bij Ann Demeulemeester denk je meteen aan zwart en dat was deze keer niet anders. Ook niet nu het label creatief door Sébastien Meunier wordt geleid. Maar er was naast de zwart-witcombinaties ook aandacht voor kleur met hier en daar een blauw, rood, paars of mosterdgeel ensemble. Opvallend was dat heel wat modellen musketiershemden en shortjes met laarzen erronder droegen.

Walter Van Beirendonck

Als je bij Ann Demeulemeester aan zwart denkt, dan bij Walter Van Beirendonck ongetwijfeld aan felle kleuren. Hij ging het dit keer letterlijk wel heel ver zoeken en had een collectie ontworpen voor buitenaards leven. “Ik fantaseerde hoe het zou zijn om deel uit te maken van een kleine groep aliens, een gemeenschap met een ongelimiteerde diversiteit aan vormen en looks”, klonk het in de begeleidende nota. De kleur die heel vaak terugkwam: paars.

Y/Project

Onze landgenoot Glenn Martens, de ontwerper van Y/Project, bracht op de mannenmodeweek in Parijs een mixed show met sensuele, vaak kleurrijke jurken voor haar en ondubbelzinnig mannelijke outfits voor hem. Avant-garde, maar elegant: pakken en stijlvolle mantels met een twist, maar ook kleurig bewerkte jeans.

Dries Van Noten

De Antwerpse ontwerper zei het met bloemen in Parijs. Hij toonde ze in al hun verscheidenheid, van schitterende bloemen in pailletten tot grote zonnebloemen en camouflageprints in de vorm van bloemen. Stoere cargopants werden uitgevoerd in bedrukt satijn. Van Noten combineerde die bloemen met ruiten of met luipaardprints. Klassieke jassen, strak in de taille, werden gecombineerd met broeken in extravagante prints. Wordt het in 2020 een fleurige zomer?

Raf Simons

Na zijn korte periode als creatief directeur bij Calvin Klein heeft Raf Simons het hoofdstuk Amerika nog niet volledig afgesloten. Bij de voorstelling van de mannencollectie voor volgende zomer voor zijn eigen label, woensdagavond in Parijs, werd duidelijk dat de Belgische modeontwerper zich liet leiden door gevoelens van woede en vervreemding. We zagen emblemen met ‘Stone(d) America’ en ‘My own private Antwerp’. Ook hier werden shorts met laarzen gecombineerd en ook broeken waar een rok werd aangenaaid.