Frisse wind waait over Zelem Zomert

Zelem

Halen - De Ketnetband en Maarten Cox zijn de blikvangers op de familiedag van Zelem Zomert op zondag 30 juni. Op vrijdag vindt er een comedy avond plaats waarop William Boeva zal aanwezig zijn. Het nieuwe bestuur pakt ook uit met een jogging op zaterdag en de aanwezigheid van foodtrucks op het familiefeest.

In 2005 groeide bij enkele Zelemse inwoners het idee om wat meer leven te brengen in het dorpsleven. Er werd gezocht naar een aantal gemotiveerde medewerkers en al vlug ontstond een team van een 9-tal Zelemnaren. Het oorspronkelijke plan, een muzikale happening, werd wat bijgestuurd en men opteerde voor een combinatie van muziek en verenigingsleven. Het evenement ‘Zelem Zomert’ was geboren met als doel de inwoners van Zelem en omgeving samen te brengen om te groeien naar een echt dorpsfeest waar zowel jong als oud zich thuis voelt.

Doorheen de jaren groeide Zelem Zomert dan ook uit tot een vaste waarde in de zomeragenda van alle inwoners van Halen en omstreken. Jaarlijks trekken meer dan 1200 bezoekers naar Zelem aan het sportcomplex "De Kambergen" voor een weekend vol plezier en ontspanning. Verschillende edities passeerden hierbij de revue, vaak in thema, zoals een editie met Romeinen, Wild West, voetbalkampioenschappen, …

Een stilval van het lokale verenigingsleven en het afhaken van enkele bestuursleden, maakte echter dat het opzetten van dit evenement wel heel zwaar werd voor een bestuur van nog slechts 5 mensen. “We zijn ondertussen zelf niet meer van de jongste en konden gelukkig op het evenement steeds rekenen op enkele trouwe vrijwilligers. Maar de hele organisatie van sponsors bereiken, administratie, op- en afbraak… begon toch zwaar in onze kleren te kruipen.” Vertelt Wim Cuypers, Voorzitter van Zelem Zomert. “Toen een trouw bestuurslid dit jaar ook aanhaalde dat hij uit de vereniging wenste te stappen, zaten we dan ook met onze handen in de haren en twijfelden we aan het voortbestaan van ons evenement. In een laatste alles-of-niets actie schreven we de inwoners van Zelem per brief aan om hun uit te nodigen op een infosessie en hun te overtuigen om zich aan te sluiten in deze toffe bende. En zo het voortbestaan van ons evenement te kunnen garanderen.” Dit bleek uiteindelijk een groot succes te zijn. De geboekte vergaderzaal bleek zelfs te klein te zijn en het bestuur werd uitgebreid van 4 naar 14 lokale bestuursleden. “Deze jonge garde brengt echt een frisse wind door de organisatie met voorstellen, inzichten en contacten, waar we zelf nooit hadden aan gedacht”.

De succesformule van vorig jaar werd behouden van een BBQ- en comedyavond op vrijdag en een familiedag op zondag. William Bouva is vrijdag 28 juni de hoofdact op de comedyavond, aangevuld met opkomende en lokale talenten. De familiedag op zondag 30 juni staat vanaf 13 uur in het teken van muziek en animatie voor jong en oud.

We behouden het vertrouwde concept van de misviering, volksreceptie en dorpsrestaurant. Naast het jaarlijkse optreden van onze fanfare zal ook Maarten Cox weer aanwezig zijn, gevolgd door de Ketnet Band en om af te sluit niemand minder dan ‘Fons en die van ons’.

Nieuw, en onder invloed van deze nieuwe bestuursleden, is dat de familiedag wordt aangevuld met een foodtruckfestival, maar vooral dat er op zaterdag 29 juni voor het eerst de sportieve toer wordt opgaan met de goednieuwe ‘Zelem Zomert Run’: een “bosloop” door de lokale natuur.

We denken hierbij zowel aan de geoefende loper, als aan de recreant, als aan gezinnen met kinderen en waarbij niemand met lege handen naar huis zal gaan.

De allerkleinsten kunnen zich om 17h30 de ziel uit het lijf lopen op de Karamellenrun en vervolgens is er een loopwedstrijd voor kinderen tot 9 jaar over 400m en 800 meter voor tieners tussen 10 en 12 jaar. Voor alle oudere lopers wordt het startschot gegeven om 18h30. Zij kunnen hierbij kiezen uit afstanden 2,5km, 5km en 10 km.