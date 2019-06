Rook uit plafond in basisschool De Sprong

Maaseik -

Dinsdag rond 13.30 uur zag een juf een rook opstijgen rond een tl-buis in een klaslokaal van school GO De Sprong aan de Koningin Astridlaan. “In het klaslokaal rook het naar brand en ik bracht onmiddellijk de brandweer op de hoogte,” zegt de juf. “Er waren nog elf leerlingen op school, maar die waren allen in een ander schoolgebouw op de campus en dus in veiligheid.” De brandweer van Maaseik was snel ter plaatse. “We stelden vast dat er rook was in een lokaal,” aldus de woordvoerder van de brandweer Maaseik. “De rook was afkomstig van een tl-buis. We hebben niet moeten blussen. We hebben wel de elektriciteit in de ruimte afgekoppeld. Zo kon er geen brand meer ontstaan. Als verluchting werd een raam opengezet.”