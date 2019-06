Leopoldsburg -

Op de hoek van de Lommelsesteenweg en de Lidostraat is vanmiddag een zwaar ongeval gebeurd. Een fietser werd er gegrepen door een vrachtwagen. De Lommelsesteenweg is van aan de rotonde van de Quatrebras tot aan de kruising met de Lidostraat afgesloten. Er is een omleiding voorzien.