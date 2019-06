Nestklanken op de goei wei

Houthalen-Helchteren - Het antwoord op deze en andere vragen wordt gezocht op de goei wei. Land art is een samenspel van natuur en cultuur, van mensen en bomen. Een twintigtal creatieve mensen, met gevoel voor humor, werken al weken aan een komische productie, 'Nestklanken' genaamd.

Deze cocreatie werd mogelijk dank zij de steun van Cultuurcentraal (Leopoldsburg-Beringen-Zonhoven-Houthalen-Helchteren), de Vlaamse gemeenschap en regionaal landschap Lage Kempen.

Voor deze levendige enscenering werd een beroep gedaan op Joseph Collard, ex-theaterclown van Cirque du soleil. De regie is in handen van Gerard Aerts. Er is een try out met publiek voorzien op 3 juli om 21 uur en de avant prémière is op 4 juli om 21 uur. Al dient dit artistiek spektakel een verrassing te blijven, we verklappen enkele unieke toonmomenten. Zo creëert ensemble GYLANIA (digitale & live stem-geluiden) op 3 juli muzikale landschappen met een klankenpalet van instrumenten uit vele culturen. Eric van Osselaer toont op 4 juli scènes uit zijn Cirque des légumes…

Ook tijdens de zomerperiode zijn er open klankinstallaties met demonstraties of kan men na afspraak een bezoek brengen. Met het vakantieproject bosbaden en het (on)zin klink-klare creabos kunnen bewoners en toeristen er een frisse verademing beleven.

Info: zininlieverleven@gmail.com