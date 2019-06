Maak kennis met de beste vrouwelijke chef ter wereld

In Singapore worden vannacht Belgische tijd de World’s Best 50 Restaurants bekendgemaakt. In de aanloop daarnaar werd wel al de vrouwelijke chef van het jaar voorgesteld: Daniela Soto-Innes. Ook de beste patisseriechef is met Jessica Préalpato een vrouw.

World’s Best 50 Restaurants is naast de Michelingids internationaal de meest toonaangevende beoordelaar van restaurants en chefs. Er wordt in de culinaire wereld dan ook elk jaar reikhalzend naar de bekendmaking uitgekeken. Nog voor de vijftig beste restaurants worden onthuld, werden al enkele andere prijzen uitgedeeld. Zo is Daniela Soto-Innes uitgeroepen tot The World’s Best Female Chef 2019.

Ze wordt op amper 28-jarige leeftijd de opvolger van kleppers als Clare Smyth, Dominique Crenn en Ana Ros. Soto-Innes is een van de protegees van de bekende Mexicaanse chef Enrique Olvera en baat samen met hem het restaurant Cosme en eethuis Atla uit in New York. Later dit jaar komen daar nog twee restaurants bij in Los Angeles.

Kritiek

Vannacht mag ze haar prijs in ontvangst nemen in Singapore en het is ook uitkijken naar de speech die ze er zal geven. In het verleden had bijvoorbeeld Ana Ros kritiek op het feit dat er een aparte categorie was voor vrouwen, want volgens haar - en vele anderen - is een chef een chef en maakt het niet uit van welk geslacht die is.

In de categorie patisserie vechten mannen en vrouwen het gewoon onderling uit. Dit jaar is het Jessica Préalpato (33) die met de pluimen gaat lopen. Zij werkt in Alain Ducasse au Plaza Athénée in Parijs.