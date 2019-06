Je kunt je vakantie doorbrengen in een van de strandhuizen van ‘Big little lies’

Droom je bij het kijken naar ‘Big little lies’ van de prachtige huizen die in de reeks voorbijkomen, dan behoort een verblijf in dat van Madeline (Reese Witherspoon) tot de mogelijkheden. Het staat namelijk te huur als vakantiewoning. Als je over een aardig budget beschikt tenminste.

Aan mooie landschappen en spectaculaire huizen geen gebrek in ‘Big little lies’. De serie werd grotendeels gefilmd in het mooie Monterey County, maar het huis van Madeline staat eigenlijk in Malibu. Het gaat in werkelijkheid om een groot strandvilla met zeven slaapkamers die gehuurd kan worden. Daar betaal je wel tussen de 2.600 en 4.400 euro per nacht voor.

Voor dat geld krijg je onder meer het grote landgoed met een wijnkelder, openlucht vuurhaard, een suite met privéjacuzzi, het fantastische uitzicht op de oceaan en een privéstrand voor de deur. Bovendien ligt dat alles aan Broad Beach, een gebied dat bekend staat voor de vele sterren die er wonen.