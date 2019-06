LIVE. Volg om 15u de voorstelling van Vincent Kompany bij Anderlecht

Dertien jaar of exact 4.763 dagen na zijn vertrek is Vincent Kompany (32) weer op Anderlecht. Op zijn eerste werkdag stapte de speler-manager zelfs al meteen even het trainingsveld op met zijn rechterhand Simon Davies en persoonlijke assistent Rodyse Munienge.

Vandaag om 15 uur volgt dan de grote persconferentie waarop Kompany officieel wordt voorgesteld. Die vindt voor de gelegenheid plaats in een chique witte tent – opgesteld op één van de synthetische velden –, die plaats genoeg biedt aan de talrijke Belgische én Engelse journalisten.

Kompany zal geflankeerd worden door voorzitter Marc Coucke en manager Michael Verschueren. De boodschap zal duidelijk zijn: Make Anderlecht Great Again.