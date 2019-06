Derwael op Europese Spelen enkel aan de brug en op de balk in actie

Nina Derwael zal deze week op de Europese Spelen in Minsk in het gymnastiek enkel deelnemen aan haar twee topnummers: de brug met ongelijke leggers en de balk. Ze doet niet mee aan de allroundcompetitie.

De Europese Spelen in Minsk zijn een belangrijke test voor Nina Derwael, maar het hoofddoel van de Belgische gymnaste is het WK in Stuttgart (4-13 oktober) omdat de Belgische ploeg zich daar - in tegenstelling tot in Minsk - kan plaatsen voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

”Nina is vorm en wil gaat in Minsk voor de gouden medaille aan de brug met ongelijke leggers en voor een podiumplaats op de balk”, zegt Derwaels coach Marjorie Heuls. “Maar ze past voor de allroundcompetitie om geen risico’s te nemen met het oog op het WK.”

Derwael is wereldkampioene en tweevoudig Europees kampioene aan de brug met ongelijke leggers. Ze behaalde vorig jaar ook op de balk de zilveren medaille op het EK.