Op de bodycam van politieagent Rodriguez is te zien hoe de man een meisje van drie en haar grootmoeder uit een woningbrand redt. De agent was als eerste ter plaatse en hoorde hulpkreten vanuit de kelder. Rodriguez twijfelde geen seconden en brak het kelderraam. Eerst trok hij het meisje door het raam naar buiten en later de grootmoeder. Het huis in Hazelwood in de Verenigde Staten is volledig verwoest.