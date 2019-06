Lotto Soudal met zes Belgen naar de Tour: “We mikken voluit op ritzeges”

Lotto Soudal heeft zoals verwacht zes Belgen opgenomen in zijn selectie voor de 106e editie van de Ronde van Frankrijk, die op 6 juli van start gaat in Brussel. Tiesj Benoot (25), Jasper De Buyst (25), Thomas De Gendt (32), Jens Keukeleire (30), Maxime Monfort (36) en Tim Wellens (28) zijn de gelukkigen. Lotto Soudal mikt vooral op ritzeges.

Naast de zes Belgen zullen de Australiër Caleb Ewan (24) en de Duitser Roger Kluge (33) van de partij zijn.

“Het was niet zo heel moeilijk om onze Tourselectie op papier te zetten”, verklaart sportief manager Marc Sergeant. “Ik denk dat we de sterkst mogelijke ploeg afvaardigen. In de Ronde van Frankrijk draait het rond drie thema’s: sprintetappes, ritten voor aanvallers en bergetappes. Enkel in de bergetappes wordt het voor ons niet gemakkelijk om een ritzege weg te kapen en is het voor Lotto Soudal in die ritten ook aanvallen geblazen. Alhoewel er reeds enkele klassementsrenners forfait gaven, hebben wij geen echte ambities wat het algemeen klassement betreft. Wij zetten vol in op ritwinst.”

“Voor Caleb Ewan wordt het zijn eerste deelname aan de Ronde van Frankrijk, maar toch zal hij zichzelf de nodige druk opleggen. Met reeds drie ritzeges in de Giro en ééntje in de Vuelta op zijn palmares denk ik dat de ambitie om ook een Touretappe te winnen automatisch komt. Caleb zal tijdens de sprintvoorbereiding perfect worden ondersteund door onder meer Jasper De Buyst en Roger Kluge, maar evengoed ook door de andere Lotto Soudal-renners.”

Discover the line-up of @Lotto_Soudal for @LeTour as the riders announce their selection themselves. See you very soon in Brussels guys! ??#TDF2019 pic.twitter.com/K2fOiO1AAo — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) 25 juni 2019

“Op een bepaald moment in de wedstrijd moeten de sprintersploegen hun verantwoordelijkheid opnemen en daarom selecteerden we Maxime Monfort”, vervolgt Sergeant. “Hij moet het peloton op sleeptouw nemen tijdens de sprintetappes. Dat neemt natuurlijk niet weg dat Maxime ook zijn kans mag gaan in andere ritten, maar hij zal tijdens de sprintetappes iets dieper in het krachtenarsenaal moeten tasten dan onze andere vrijbuiters.”

Vrijbuiters Benoot, De Gendt en Wellens

“Jens Keukeleire kan - net zoals Benoot en Wellens - zijn steentje bijdragen tijdens de sprintvoorbereiding. Voor mij is het duidelijk: tijdens een sprintetappe rijden de zeven andere Lotto Soudal-renners in functie van Caleb. Maar in de andere ritten kan ook Ewan zijn duit in het zakje doen voor vrijbuiters zoals Benoot, De Gendt en Wellens. In die zin werkt iedereen voor iedereen tijdens de Tour de France.”

“Laat ons beginnen met de ambitie uit te spreken om één rit te winnen. Echter weet ik uit ervaring, eens je één ritzege boekt, er makkelijker een tweede volgt. Des te sneller de eerste overwinning komt, des te beter voor ons. De openingsetappe biedt meteen een kans daartoe en we gaan die opportuniteit proberen te benutten. Zoniet zullen we de focus verleggen op de volgende etappes”, besluit Sergeant.

