Bom uit de grond gehaald in Rekem: perimeter ingesteld

Lanaken -

Op een bouwperceel vlakbij het kanaal in Rekem is even voor de middag een bom opgegraven. Grondwerkers zijn daar aan het werk op de Populierenlaan. De bevoegde diensten zoals politie, brandweer en ook de ontmijningsdienst zijn intussen op de hoogte gebracht. Volgens de eerste berichten zou het gaan om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het springtuig zou volgens de politie 90 cm lang zijn en een diameter hebben van 45 cm.