Op de hoek van de Djef Antenstraat en de Vredestraat in Runkst is er dinsdagochtend een brandje in een huis geweest. De bewoner had een pan op het vuur laten staan en was dan in de zetel in slaap gevallen. Het vuurtje was snel geblust door de brandweermannen. In de keuken is er wat rookschade.