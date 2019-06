Victor Campenaerts gehuldigd in Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx

Victor Campenaerts werd dinsdag gehuldigd in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx aan de Blaarmeersen te Gent. De werelduurrecordhouder mocht zijn naam over die van Bradley Wiggins kleven. Ook het nieuwe record, 55,089 kilometer, werd op de ‘Wall of Fame’ aangebracht.

“Een tijdlang geleden had ik het idee om een grote tabel te installeren met daarop alle records op de piste, zowel de Belgische records als de wereldrecords”, meldde Koen Beeckman, voorzitter van de vzw Cycling Vlaams Wielercentrum. “De eerste jaren waren de verschillen tussen de linkerkolom, met onze landgenoten, en de rechterkolom, met de internationale sterren, immens groot. Maar gaandeweg werd de kloof telkens maar kleiner. En nu hebben we zelfs de naam van Victor Campenaerts op de rechterkant. Het is mijn droom zoveel mogelijk Belgen op die rechterkolom te krijgen en het Europees en Belgisch kampioenschap, dat van 9 tot 14 juli doorgaat in Gent, kan een nieuwe opstap zijn.”

Victor Campenaerts was trots zijn naam te mogen aanbrengen op het reuzegrote bord in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx. “Mijn werelduurrecord heeft wel wat losgemaakt in eigen land. Velen hebben mijn exploot live gevolgd op televisie en leefden met mij mee. Ik ben fier op wat ik teweeggebracht heb”, stelde Campenaerts. “Ik ben blij dat ik in Mexico in 60 minuten maar liefst 55,089 kilometer ver geraakte. Ik verbeterde dus ook het Belgisch record van Eddy Merckx van 25 oktober 1972 in Mexico. Maar Merckx legde dat traject af op een gewone fiets, geen echte tijdritfiets. Daarom ook en uit respect wil ik de bordjes met de naam en prestatie van Eddy Merkcx zeker laten hangen. Mijn bordjes komen daar net boven.”

Daarna nam Campenaerts de fiets waarmee hij het werelduurrecord verbeterde en ging trainen op de piste. Campenaerts start donderdag immers ook in het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Middelkerke. Hij verdedigt er zijn Belgische titel.