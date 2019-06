Maasmechelen -

Op een parking langs de Rijksweg in Eisden is dinsdagochtend een auto in brand gestoken. De Renault Clio stond ongeveer ter hoogte van restaurant Da Lidia. De oproep kwam even voor 2 uur binnen. De brandweer ging ter plaatse, maar omdat alles wijst op brandstichting werd ook het labo van de federale politie opgetrommeld voor een sporenonderzoek. Er kwam ook een branddeskundige ter plaatse.