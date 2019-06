Nieuwe collectie van Petit Bateau beschermt baby’s tegen straling

Bij Petit Bateau hebben ze een innovatieve stof ontworpen die baby’s en peuters beschermt tegen de mogelijk schadelijke golven die ons omringen. Zo kunnen de kleintjes letterlijk in slaapmodus gezet worden.

Je gsm kon je al op slaapmodus zetten, maar nu ook je baby of peuter. Het Franse label Petit Bateau, dat werd opgericht in 1893, pakt namelijk uit met een innovatie stof die de kleintjes beschermt tegen de straling en radiogolven van wifi en smartphones. Het gaat om katoen dat gemaakt is van garen die bedekt zijn met zilver.

Die stof werd vervolgens gebruikt om een mutsje en een dekentje mee te maken. “Zo worden baby’s als het ware verpakt in een beschermde bubbel”, klinkt het. Voor het mutsje betaal je 19,90 euro en het dekentje kost 89 euro. Ze zijn verkrijgbaar via de website en enkele geselecteerde winkels.